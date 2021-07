Der Ausschuss für Stadtentwicklung , Tourismus und Wirtschaft der Stadt Lichtenfels trifft sich am Donnerstag, 22. Juli, um 16 Uhr in der Lichtenfelser Stadthalle zu einer Sitzung. Themen sind die gestalterische Aufwertung der Einmündung Viktor-von-Scheffel-Straße in die Untere Burgbergstraße sowie die Vorstellung des Begrünungskonzepts für die Altstadt von Lichtenfels. red