Einladung ergeht an Kinder und ihre Eltern zum "Begehbaren Gottesdienst " ("Komm' und geh', wie du willst! Und vielleicht spürst du Gott ja ganz nah!"), der den gesamten Februar in der Kirche St. Martin ausliegt. An zehn Stationen kann man in Stille und mit manchen Aufgaben an einem Gottesdienst entlanggehen und diesen mit seinen Sinnen erleben. Dazu sind eigene Stifte mitzubringen. Vor der ersten Station steht Infektionsmittel parat. Außerdem ist auf die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln zu achten. red