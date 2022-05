Am Sonntag, 15. Mai, findet um 17 Uhr das nächste Konzert der Reihe „Weltklassik am Klavier!“ in der ehemaligen Synagoge Lichtenfels statt. Dabei gibt es eine kurzfristige Änderung: Anstelle von Regina Chernychko wird nun Georgy Tchaidze mit Werken von Schubert und Beethoven in Lichtenfels gastieren. Unter anderem spielt er Beethovens „Sonate Nr. 29 – Hammerklavier B-Dur op. 106“, die unter Musik-Experten als ein musikalisches Wunder gilt.

Es gibt in jedem Kunstbereich ganz besondere und außerordentliche Werke: Niemand kann den Wundern wie Dantes Göttliche Komödie, dem Athener Parthenon oder Raffaels Sixtinischer Madonna widerstehen. Beethovens Hammerklaviersonate reiht sich hier ein – ein Werk der unvergleichlichen Schönheit und Energie, ein Mirakel des menschlichen Geistes, ein Monument der Freude, des Leidens und der inneren Freiheit.

1817/18 komponiert, ist es eine der längsten Klaviersonaten der Musikgeschichte, die sowohl pianistisch, als auch musikalisch den Horizont erweitert.

Der 1988 in St. Petersburg geborene Georgy Tchaidze erhielt im Alter von sieben Jahren Violin- und Klavierunterricht. Er absolvierte sein Studium bei Nina Feoktistova in N. Nowgorod, bei Sergej Dorensky in Moskau und bei Klaus Hellwig an der Universität der Künste in Berlin. Unter Tchaidzes zahlreichen Wettbewerbserfolgen sei vor allem der erste Preis bei der kanadischen Honens Competition genannt, den er 2009 errang. 2015 gewann er dann die Top of the World Competition im norwegischen Tromsø.

Es wird gebeten, für den Konzertbesuch weiterhin eine FFP2-Maske mitzubringen. Es empfiehlt sich eine frühzeitige Platzreservierung bei der Tourist-Information Lichtenfels , Bamberger Str. 3a, Tel. 09571 / 795-101. Der Eintritt beträgt 30 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre zahlen keinen Eintritt. red