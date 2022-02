Durch den Rückzug der TS Kronach und des BC Bayreuth aus der Badminton-Bezirksoberliga ist die Konkurrenz in der Liga auf fünf Mannschaften geschrumpft. So hat der BC Staffelstein sich durch den 5:3-Sieg über Jahn Forchheim II bereits vor dem Abschlussspieltag am 6. März mit 12:2 Punkten die Meisterschaft gesichert. So fiel die 3:5-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen den Verfolger EC Bayreuth (8:6) nicht ins Gewicht. Zum Saisonabschluss in Bamberg wird nur noch eine Partie ausgetragen. Staffelstein kann somit erstmals die Meisterschaft in der Bezirksoberliga feiern.

Bezirksoberliga

Jahn Forchheim II –

BC Staffelstein 3:5

Während Klaus Marz und Enrico Meierhof im Herrendoppel den ersten Satz für sich entschieden (21:13), kamen die Forchheimer Häfner/Böhm besser ins Spiel und sicherten sich mit 21:11 den zweiten Satz. Im dritten stellten die Gäste ihre Stärke unter Beweis holten mit 21:15 den ersten Punkt für den BCS.

Debüt für Viktor Bekker

Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Clemens Grünbeck bestritt Viktor Bekker seine erste Begegnung für den BCS. Gemeinsam mit Thomas Nossek zeigte er im zweiten Herrendoppel gegen Pfeufer/Wend eine solide Leistung, so dass der zweite Punkt mit 21:17, 21:19 an Staffelstein ging. Da der BCS nur mit einer Dame antrat, verkürzte Forchheim mit dem Zähler im Damendoppel kampflos. Im Dameneinzel hatte Hannah Nossek gegen die noch mit den Folgen einer Corona-Infektion kämpfende Häfner beim 21:6, 21:7 keine Mühe.

Das Herreneinzel zwischen Meierhof und Böhm verlief hingegen spannender. Der Staffelsteiner musste sich nach den Gewinn des ersten Satzes (21:13) zweimal knapp geschlagen geben (19:21, 20:22). Auch Marz hatte gegen den stark aufspielenden Häfner keine Chance und verlor mit 15:21 und 11:21, womit Forchheim vor dem dritten Herreneinzel und dem Mixed zum 3:3 ausglich.

T. Nossek lieferte sich mit Pfeufer ein Duell auf Augenhöhe. Der BCS-Mannschaftsführer setzte sich gegen Ende des ersten Satzes ab und gewann diesen mit 21:17. Ähnlich verlief Durchgang 2, den Nossek mit 21:16 für sich entschied. Im Mixed ließen H. Nossek und V. Bekker beim 21:5, 21:11 nichts anbrennen und sicherten gegen Spick/Wend den entscheidenden Punkt zum Gesamtsieg.

EC Bayreuth –

BC Staffelstein 5:3

Gegen den EC Bayreuth knüpften die beiden Herrendoppel nicht an ihre Leistungen gegen Forchheim an. Die Bayreuther M. Schmidt und der ehemalige Bayernspieler S. Leißner ließen mit 21:13, 21:16 den Staffelsteinern Marz/Meierhof keine Chance. L. Kiel und C. Wu machten es ihren Mannschaftskollegen nach und besiegten T. Nossek/Bekker mit dem identischen Resultat. Das Damendoppel ging wie gegen die Jahnler kampflos an den ECB.

Die Staffelsteiner bliesen beim Stand von 0:3 nun zur Aufholjagd. Marz holte in seinem Einzel gegen Schmidt den ersten Punkt für den BCS (21:16, 21:13). Gleichzeitig behielt Meierhof im zweiten Herreneinzel gegen Sailer die Oberhand (21:19, 21:13). H. Nossek glich mit 21:9, 21:10 im Dameneinzel gegen M. Glod zum 3:3 aus.

T. Nossek gewann gegen C. Wu Satz 1 mit 21:16. Doch der Bayreuther hatte den längeren Atem und brachte mit 21:11, 21:15 den ECB in Führung.

Das Mixed verlief ähnlich spannend. Die Bayreuther schafften es, die Stärke von Stefan Leißner zum Tragen zu bringen. Mit Katharina Lex gewann der ECB gegen H. Nossek/Bekker knapp mit 21:17, 22:20 und verhinderte damit den Ausgleich der Staffelsteiner.