Alle interessierten Mitglieder des Bayerischen Bauernverbands sind zu einer öffentlichen Kreisversammlung der Kreisverbände Coburg und Lichtenfels am Montag, 7. Februar, um 19.30 Uhr eingeladen. Die Veranstaltung des BBV-Bildungswerks findet im Online-Format statt. Das Thema des Abends lautet: „Landwirtschaft und die neue Bundesregierung – Wohin geht der Weg?“ Agrarpolitische Vorgaben, die Entwicklung der Agrar- und Rohstoffmärkte wie auch die Energiewende und Tierwohl und Tierschutz – was bedeutet das für die Landwirte im Landkreis? Wohin möchte die neue Bundeslandwirtschaftspolitik in den nächsten vier Jahren steuern? Die Referenten sind MdB Karl Bär und MdB Johannes Wagner (Die Grünen). Um die Zugangsdaten zu erhalten, ist eine Anmeldung beim BBV Coburg, Telefon 09561/795690 oder Coburg@BayerischerBauernverband.de, unbedingt erforderlich, wie der Bauernverband weiterhin mitteilte. red