Bei der Tennisabteilung des Baur SV gab es kürzlich Grund zur Freude . Nach der jährlichen Bestandserhebung, die dazu dient, die Mitgliederzahlen aller bayerischen Tennisvereine zu aktualisieren, konnte der Vorstand ein beachtliches Wachstum feststellen.

„Während unsere Tennisabteilung viele Jahre etwa 200 Mitglieder zählte, sind wir jetzt bei fast 250 angekommen und können damit 2022 ein Wachstum von etwa 20 Prozent verzeichnen. Für uns ist dabei bemerkenswert, dass ein großer Teil unserer Mitglieder aktiv am Trainings- oder Spielbetrieb teilnimmt“, freute sich Vorsitzender Karl-Heinz Liebich.

Kein Selbstläufer

Der sportliche Leiter der Tennisabteilung , Stefan Kornitzky, nennt mehrere Gründe für diesen Erfolg: „Schaut man sich die Zahlen des Deutschen Tennisbundes an, so erlebte der Sport seit Mitte der 90er einen Schwund. 2021 und 2022 stieg die Mitgliederzahl in Deutschland erstmalig wieder im einstelligen Prozentbereich an. Insgesamt ist Tennis also wieder mehr im Trend.“ Trotz dieser positiven Entwicklung ist der Gewinn sportbegeisterter Neumitglieder aber weiterhin kein „Selbstläufer“.

„In einer Zeit, in der es viele Freizeitoptionen gibt, muss man Angebote für jede Zielgruppe bieten, um Vereinsarbeit langfristig erfolgreich betreiben zu können. Ein großer Pluspunkt des Tennis ist zweifelsohne, dass der Sport von ganz jung bis ins hohe Alter auf Wettkampf-Niveau ausgeübt werden kann“, führt Kornitzky an.

Vor diesem Hintergrund setzt der Baur SV ein Konzept, das den Zuwachs maßgeblich beeinflusste, um. Dieses umfasst neben der Jugendarbeit mit klassischem Gruppentraining, Schnupperstunden und Schulkooperationen seit zwei Jahren auch Kurse für erwachsene Neu- oder Wiedereinsteiger.

Beim Baur SV ist man sich deshalb einig, dass der Verein mit Angeboten für alle Altersbereiche weiterhin vielen Menschen die Freude am Tennissport vermitteln möchte.