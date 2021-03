Der Burgkunstadter Stadtrat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, die Beratungen über das Baugebiet Ebnether Berg in einer Sondersitzung im Juni zu beraten. Ein Investor will am Ebnether Berg mehrere Wohnhäuser errichten. Allerdings hat die Stadt Gelder aus der Förderinitiative "Innen statt außen" erhalten. Damit belohnt die Staatsregierung Engagement in der vorrangigen Innenentwicklung und Beseitigung von innerörtlichen Leerständen sowie auch in der Vermeidung von gegenläufigen neuen Flächenausweisungen. Es muss daher geklärt werden, ob die Bebauung des Ebnether Bergs mit der Förderinitiative vereinbar ist. Der Bürgerverein gibt allen Bürgern die Möglichkeit, sich bis Ende März an der Diskussion um das Baugebiet Ebnether Berg zu beteiligen. Dazu hat er auf der Homepage der "Bürgerzeitung online" ein Diskussionsforum eingerichtet. Die Fraktionsvorsitzende Ulrike Din glreiter wird die Forumsbeiträge zusammenfassen und in der Sondersitzung des Stadtrats vortragen. Das Diskussionsforum ist ab sofort erreichbar unter Bürgerzeitung online in der Spalte "Forum" oder unter der Internetadresse buergerzeitung.eu/index.php/forum. red