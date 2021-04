Die nächste Sitzung des Grundstücks-, Bau- und Umweltausschusses findet am Montag, 3. Mai, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Weismain statt. Beraten werden: ein Antrag auf Erweiterung des bestehenden Wohnhauses mit Neubau eines Wintergartens und einer Terrassenüberdachung in Pfaffendorf; Antrag auf Neubau einer Dachgaube auf das bestehende Wohnhaus in Weiden; Antrag auf Errichtung eines Carports mit Pflasterfläche für zwei Pkw-Stellplätze in Weismain ; Antrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage in Schammendorf; Antrag auf Neubau einer Garage in Geutenreuth; Antrag auf Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinen- und Lagerhalle in Weiden; Antrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit einer Doppelgarage mit Abstellraum in Weismain sowie ein Antrag auf die Versetzung von Parkflächen in Weismain . red