Bürgerbeteiligungen in Städten und Gemeinden werden von Erwachsenen gerne mit Erwachsenen durchgeführt, um die Zukunft eines Sanierungsgebietes auf die Anforderungen einer breiten Mehrheit zu definieren. Doch wo bleiben die Kinder und Jugendlichen , welche die Zukunft der Städte und Gemeinden prägen sollen? Das fragten sich auch die beiden Jugendbeauftragten Rica Kohmann und Christina Gründel nach Verabschiedung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) in Bad Staffelstein . Zusammen mit dem Quartiersmanagement der Stadt wurden die Konzepte für einen Malwettbewerb in den Grundschulen und einer Zukunftswerkstatt mit Jugendlichen in der Bad-Stadt entworfen und umgesetzt.

Christina Gründel: "Der Malwettbewerb dient als Grundlage für unsere Zukunftswerkstatt und soll diese in der Umsetzung unterstützen." Mit den Bildern der Grundschule liegen die Ergebnisse der Befragung vor. Christina Gründel und Rica Kohmann fanden nun mit der Adam-Riese-Unternehmergemeinschaft einen Partner, der über genügend Präsentationsflächen im öffentlichen Raum verfüge und sofort von der Idee begeistert war. Vorsitzender Frank Mirsberger: "Natürlich haben wir den Gedanken mit Freude aufgenommen. Mit der Präsentation der Bilder in unseren Schaufenstern können wir auch die Vielfalt unserer Unternehmen präsentieren. Eine Chance für die teilnehmenden Unternehmen, sich in der Öffentlichkeit bemerkbar zu machen."

Dritter Bürgermeister Holger Then findet die Idee gut umgesetzt: "Wir finden diese Idee mehr als gelungen, da sie unsere Ansätze beim Isek perspektivisch perfekt unterstützt."

Ideen werden viele in den Schaufenstern von Bad Staffelstein präsentiert. Von Abenteuerspielplätzen, Erlebniswelten bis hin zu einer Seilbahn hoch zur Basilika Vierzehnheiligen haben die Kinder ihre Wünsche aufs Papier gebracht. Rica Kohmann: Uns wird gezeigt, wie sehr Kinder die Einbeziehung von Natur in den städtischen Lebensraum beschäftigt." red