Die Kultur kehrt zurück: Acht Wochen lang findet von Juli bis September im Innenhof Marktplatz 10 auf einer Open-Air-Bühne der Lichtenfelser Kultursommer mit Konzerten, Theater und Vorlesungen statt. Den Auftakt gestaltet am Freitag, 23. Juli, um 19.30 Uhr das Duo Suzan Baker & Dennis Lüddicke. Suzan Baker ist eine Sängerin und Songwriterin , deren Markenzeichen viel Power und Spaß an ehrlicher Musik ist. Mit dem Reggae-Titel „Mister Radio“ landete sie 2017 als Bayern-1-Sommersong einen Volltreffer. Der Partner von Suzan Baker ist der flamenco-geprägte Gitarrenvirtuose Dennis Lüddicke. Mit seinen zwei akustischen Instrumenten entfaltet sich das Künstler-Duo stilistisch in alle Richtungen und lädt auf eine Reise durch Jazz , Pop, Rock, Soul und Latin ein. Der kostenlose Eintritt zum Konzert erfolgt durch den Kauf einer LIF-Card, die fast überall in der Geschäftswelt und Gastronomie von Lichtenfels eingelöst werden kann. Tickets gibt es in der Tourist-Information, Bamberger Straße 3a (Tel. 09571/795-101) und online unter www.flecht-kultur-sommer.de. Foto: Veranstalter