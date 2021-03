Es hat eine lange Tradition, bei der Geburt eines Kindes einen Baum zu pflanzen. Dies unterstützt auch Bürgermeister Robert Hümmer . Er war mit dabei, als am Gemeindeberg die Anpflanzaktion für die Neugeborenen des vergangenen Jahres vollendet wurde.

Für viele Menschen ist der Baum gleichsam ein Sinnbild des Lebens und vor allem deshalb beliebt, weil er mit seinen weit ausladenden Zweigen in der warmen Jahreszeit Schatten spendet und andererseits einer vielfältigen Tierwelt einen Lebensraum bietet. Eine weitere wichtige Aufgabe, die Bäume erfüllen, ist der Klimaschutz . Gerade in jetzigen Corona-Zeiten wird der Wald gleichsam von Neuem entdeckt, denn er ist nicht nur ein nahe gelegener Erholungsraum, der kostenlos genutzt werden kann, sondern bietet auch eine gesunde Luft und Sauerstoff für die Menschen. Vor allem in den früheren Jahren wurde deshalb gerne, nachdem sich Kinderwünsche erfüllt hatten, ein Baum gepflanzt. Die Kinder und Jugendlichen konnten später das Wachsen und Gedeihen ihres "Geburtsbaumes" selbst miterleben. Dieser wurde somit für sie zum "Lebensbegleiter".

Bei seiner Wiederwahl zum Bürgermeister hatte Robert Hümmer unter anderem auch angekündigt, für jedes neugeborene Kind im Gemeindebereich von Altenkunstadt einen Baum zu pflanzen, auch um damit ein Zeichen für mehr Klimaschutz im Ort zu setzen. Angesichts der fortschreitenden Erderwärmung seien alle zum Umdenken aufgefordert. Dies beginne bei der Wiederaufforstung von kahlen Flächen und setze sich beim Hausbauen (hier warb Hümmer für den nachwachsenden Rohstoff Holz ) fort. Die Gemeinde sei bereit, dabei mitzuhelfen, wobei mit der neuen Hackschnitzelanlage in der Grundschule schon ein wichtiger Schritt getan worden sei. Auch die Waldbewirtschaftung und -pflege unter der verstärkten Berücksichtigung von klimaresistenteren Baumarten sei wichtig.

Aus diesem Grunde wurden Gespräche mit Experten der Waldbesitzervereinigung Lichtenfels-Staffelstein aufgenommen, und es kam die Empfehlung, für die am Gemeindeberg zur Verfügung stehende Flächen Traubeneichen auszuwählen. In diesen Tagen gingen nun, nachdem der Holzeinschlag erfolgt war, Mitarbeiter der Gemeinde dazu über, auf dieser freigewordenen Fläche für alle Neugeborenen des vergangenen Jahres rund 50 Traubeneichen fachgerecht zu pflanzen. Sie wurden, um nicht gleich Begehrlichkeiten beim freilebenden Wild zu wecken, allesamt zu ihrem Schutz mit "Wuchshüllen" versehen. Der Wunsch von Bürgermeister Robert Hümmer war dabei, dass diese Aktion der Gemeinde Altenkunstadt auch bei den Eltern gleichsam auf fruchtbaren Boden fällt. dr