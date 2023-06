Die Lichtenfelser Grünen haben mit ihrer Idee, Bäumchen von alten heimischen Obstsorten zu verschenken, ins Schwarze getroffen. Es kamen zahlreiche Interessenten zum Stammtisch, um sich eines von elf Bäumchen übergeben zu lassen.

Allesamt stammten diese von den Hängen des Staffelbergs. Wer einen solchen Apfel- oder Kirschbaum in seinem Garten pflanzt, hilft nicht nur dem Klima, sondern bewahrt auch noch eine heimische Kulturpflanze und sorgt damit für Vielfalt, unterstrich Stadt- und Kreisrätin Susann Freiburg.

Grüne Oasen

Dritter Bürgermeister Mathias Söllner forderte zu Flächenentsiegelung in der Stadt auf. Grüne Oasen würden für Kühlung an heißen Tagen sorgen. In die gleiche Kerbe schlug Siegbert Koch, der bereits vor vier Jahren eine Baumschutzverordnung im Lichtenfelser Stadtrat beantragt hatte.

„Es wird immer wichtiger, alte Bäume auch in privaten Gärten zu erhalten“, betonte er, denn diese würden für eine Senkung der Temperaturen von bis zu zehn Grad in ihrem Umfeld sorgen.

„Es ist doch ein gewaltiger Unterschied, ob es in einem betonierten Hinterhof 35 oder 25 Grad hat!“, rechnete der Stadtrat vor. Es gehe darum, den Kindern und Enkeln eine lebenswerte Heimat zu erhalten, merkte Susann Freiburg an. red