Bei den am 19. Juli entnommenen Wasserproben aus dem Flussbad Lichtenfels, dem Badesee Ebensfeld und dem Waldsee Reundorf wurden die mikrobiologischen Grenzwerte wieder eingehalten. Das Badeverbot wurde somit aufgehoben. Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Wasserqualität von Fließgewässern in Abhängigkeit von Witterungseinflüssen steht. So kann zum Beispiel nach Starkregenereignissen die mikrobiologische Belastung des Fließgewässers ansteigen. red