Weil sie von einem ihr nicht bekannten Mann am Freitag gegen 18 Uhr in der Straße "Am Krebsbach" mit einer Taschenlampe geblendet und anschließend beleidigt worden sei, erstattete die 61-jährige Fahrerin eines grünen BMW Anzeige bei der Polizei . Der etwa 1,80 Meter große, 50 Jahre alte und kräftig gebaute Mann trug eine Brille und führte einen braunen Spitz-Mischling an einer Leine. Nachdem die Frau ihr Auto bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden, kam es zu einem Wortwechsel, in dem der Mann beleidigend wurde. Die Polizei sucht nun nach dem Spaziergänger sowie nach Personen, die den bislang Unbekannten vielleicht kennen oder Zeugen des Vorfalls am Freitagabend geworden sind. Die Lichtenfelser In­spektion ist unter der Telefonnummer 09571/95200 erreichbar.