Dem BRK-Wohn- und Pflegeheim „Am Staffelberg “ wurde das von der bayerischen Staatsregierung geschaffene Signet „Bayern barrierefrei“ zuerkannt. Wie das Rote Kreuz in einer Medieninformation erläuterte, wurde die Pflegeeinrichtung des BRK im Rahmen des Programms ausgewählt. Aus den Händen von Landrat Christian Meißner hat der Pflegedienstleiter der stationären Pflegeeinrichtung, Thomas Kraftzyk, das Schild „Bayern barrierefrei – Wir sind dabei!“ erhalten.

Hindernisse abbauen

Das Signet werde, so BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak, vergeben, wenn es gelinge, konkrete und beachtliche Beiträge zur Barrierefreiheit zu leisten. Dabei gehe es dem Freistaat darum, die Barrierefreiheit in Bayern voranzubringen. Die Aktion solle, so Thomas Petrak, nicht nur ein Zeichen sein, diejenigen Häuser auszuzeichnen, die bereits erfreuliche Schritte in Richtung einer barrierefreien Gesellschaft geleistet haben, sondern auch andere Gruppen motivieren, sich auf dem Weg zu machen, Hindernisse abzubauen.

Thomas Kraftzyk betonte bei der Übergabe, wie wichtig es sei, stetig am Abbau von Barrieren zu arbeiten. Oft verbinde man das Thema mit Menschen, die sich im Rollstuhl fortbewegen.

Dabei gehe es auch um andere Alltagssituationen: „Erst wenn beispielsweise ein nicht körperlich beeinträchtigter Mensch durch einen Unfall wie einen Beinbruch einmal merkt, wie schnell man in der eigenen Bewegungsfreiheit eingeschränkt sein kann, kommt das Verständnis für dieses Thema.“

Besonders in einer immer älter werdenden Gesellschaft werde deutlich, wie selbst kleinste Hürden große Probleme bereiten können. In der Arbeit der Pflegekräfte für hilfsbedürftige, hochbetagte Menschen werde diese Problematik täglich vor Augen geführt. red