Das zum Schützenfestabschluss im Juli proklamierte Königshaus der Damen der Königlich Privilegierten Scharfschützengesellschaft – mit Schützenkönigin Eva Brandmeier und deren Ersten sowie Zweiten Ritterin Michaela Brandmeier und Verena Janson – hatte traditionell im Herbst zum Königsessen in das Schützenhaus eingeladen.

Fast alle Schützinnen, die sich am Schießen auf die Königsscheibe beteiligt hatten, darunter auch einige neue Mitglieder, waren zu dieser geselligen Veranstaltung erschienen

Überraschender Sieg

Die Schützenkönigin Eva Brandmeier begrüßte herzlich alle Schützendamen und die Ehrengäste. Es sei für sie selbst eine große Überraschung gewesen, dass sie gleich bei ihrer ersten Teilnahme am Königsessen als Königin in Erscheinung treten würde.

Einen herzlichen Gruß richtete Erster Schützenmeister Erwin Kalb an das Familienkönigshaus Brandmeier. Er nutzte gleichzeitig die Gelegenheit, um der Damenabteilung mit ihrer Leiterin Michaela Brandmeier für ihre Erfolge auf sportlicher Ebene zu danken. So hätte die Damenmannschaft kürzlich ein Vergleichsschießen gewonnen und Edith Matzner habe sich einen dritten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft im Westernschießen erkämpft, während die Schützengesellschaft mit Ursula Osterlanger eine Schützin in ihren Reihen habe, die mit den verschiedensten Waffen schon große Erfolge erzielt habe.

Sein Dank galt auch der Stadt für die gute Zusammenarbeit und insbesondere der Zweiten Bürgermeisterin Sabine Rießner für ihren vielfältigen Einsatz.

Im Anschluss verteilte Michaela Brandmeier die Urkunden an die besten Schützinnen in den verschiedenen Disziplinen der Vereinsmeisterschaft. Als Vereinsmeisterin mit dem Luftgewehr konnte sich Astrid Regele qualifizieren. thi