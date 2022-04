Noch bis zum Sonntag, 8. Mai, ist in der ehemaligen Synagoge , Judengasse 12, die bewegende Ausstellung „ Züge in den Tod “ zu sehen. Sie erinnert an die Deportation der meisten jüdischen Mitbürger am Obermain im April 1942, also vor genau 80 Jahren. Neben Zahlen und Fakten zum Massenmord an den Juden und nationalsozialistischen Rassen-Antisemitismus gehen die Texte und Bilder auf Einzelschicksale ein. Zu sehen sind Dokumente aus dem Leben der Menschen, die im Kreis Lichtenfels und in Nachbarlandkreisen zuhause waren und umgebracht wurden, nur weil sie Juden waren. Die Öffnungszeiten sind jeweils Freitag und Sonntag, 14 bis 17 Uhr, Montag und Donnerstag, 16 bis 19 Uhr, sowie für Gruppen nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 09571/795-134 Foto: Barbara Herbst