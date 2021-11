Zur Finissage ihrer Ausstellung „Die Siebzehnte“ lädt die Produzentengalerie Burgkunstadt am Sonntag, 28. November, ab 17 Uhr in die Kuni-Tremel-Straße 3 ein. Die Ausstellung selbst kann noch am heutigen Samstag und am Sonntag jeweils von 14 bis17 Uhr bei freiem Eintritt besichtigt werden. Gezeigt werden Zeichnungen der heute in Kulmbach lebenden und arbeitenden Coburgerin Cornelia Morsch und Arbeiten ( Radierungen ) des in Gundelsheim bei Bamberg arbeitenden Künstlers Peter Schoppel. Skulpturen von Sibylle Waldhausen (Berlin), Adelbert Heil (Bamberg) und Gerhard Nerowski (Königsberg i.B.) ergänzen die gezeigten Werke. Zur Finissage am Sonntag haben die Künstlerinnen und Künstler ihre Anwesenheit angekündigt.

Künstler und Besucher sind an die Einhaltung der in Bayern geltenden 2G-plus-Regeln gehalten.

Das heißt, Zutritt erhalten nur Personen, die nachweisen können, geimpft oder genesen zu sein und zudem einen offiziellen Nachweis über einen negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) vorweisen können. Selbsttests sind nicht ausreichend.

Zudem gilt natürlich die FFP2-Maskenpflicht. red