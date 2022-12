Zwei Jahre lang konnten die Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks ihre Jahresabschlussfeier nur virtuell abhalten. Die bestimmenden Themen der diesjährigen Präsenzveranstaltung waren dabei der G7-Gipfel und die Folgen des Ukrainekrieges.

„Es freut mich sehr, dass wir zum diesjährigen Jahresabschluss wieder in gewohnter Art und Weise zusammenfinden können.“, so Ortsbeauftragter Johannes Stich in seiner Begrüßungsrede. Das vergangene Jahr 2022 brachte, zumindest, was die Dienstgestaltung und Veranstaltungen anging, wieder etwas mehr gewohnte Normalität.

Überregional waren die Elektrospezialisten des Ortsverbandes wieder beim G7-Gipel auf Schloss Elmau gefordert: Dort übernahmen sie einen Einsatzabschnitt, in dem mehrere Kilometer Stromkabel und eine Vielzahl von Strahlern entlang eines Sicherheitsbereiches verlegt und aufgebaut werden mussten. Zusammen mit zahlreichen Einsätzen im Rahmen der örtlichen Gefahrenabwehr im Landkreis Lichtenfels kamen 2022 so gut 2500 Einsatzstunden zusammen. Insgesamt leisteten die THWler 2022 rund 14.000 Stunden ehrenamtlich.

Veränderte Sicherheitslage

Auch die Auswirkungen und Folgen des Krieges in der Ukraine beschäftigte den Ortsverband. Obwohl nicht unmittelbar am Einsatzgeschehen beteiligt, galt es sich auf die veränderte Sicherheitslage einzustellen und Vorkehrungen für mögliche Szenarien wie beispielsweise Stromausfälle zu treffen.

„Der Wiederaufbau im Bereich Zivilschutz wird das THW als Zivil- und Katastrophenschutzbehörde des Bundes noch die nächsten Jahre beschäftigen“, prognostizierte der Leiter der THW Regionalstelle Bamberg, Andreas Herold.

Für seine zuverlässige Arbeit als Schirrmeister des Ortsverbandes wurde Stefan Dusold das Helferzeichen in Gold verliehen. André Hofmann, Gruppenführer der Bergungsgruppe, wurde vor allem für sein jahrelanges großes Engagement bei der Ausbildung seiner Helferinnen und Helfer mit dem Helferzeichen in Gold mit Kranz ausgezeichnet. Auch Zugtruppführer Maximilian Schubert und Zugführer Daniel Schell machten sich mit großem Engagement bei der Ausübung ihrer Funktionen gerade auch bei den Einsätzen im Rahmen der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe in Westdeutschland verdient, wofür sie ebenfalls das Helferzeichen in Gold mit Kranz verliehen bekamen.

Langjährige Treue

Darüber hinaus wurden Lorenz Hertel und Gerald Brodkorb für ihre zehnjährige Mitgliedschaft im THW Ortsverband Bad Staffelstein geehrt. Benedikt Spörl wurde für 20 Jahr und Ludwig Dumproff sogar für 50 Jahre Zugehörigkeit zum Technischen Hilfswerk ausgezeichnet. red