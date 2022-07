Einen gelungenen Neuanfang des Kirchweihfests nach mehrjähriger Pause gab es am Wochenende. In bewährter Weise übernahm der Musikverein mit seiner Helferschar die Ausrichtung der Festtage. In den Gastwirtschaften standen schon unter der Woche Spezialitäten auf den Speisekarten. Das Festgeschehen startete am Samstag nach dem Familiengottesdienst. Die Vorstandsmitglieder des Musikvereins, Bürgermeister und Gemeinderäte formierten sich vor dem Rathaus und wurden nach einem Ständchen von der Stadtkapelle Teuschnitz zum Marktplatz geleitet, wo sich schon viele Besucher eingefunden hatten. Beim Frühschoppen am Kirchweihsonntag hatten die Musikfreunde des Patenvereins Wolfratshausen ihren Auftritt.

Für einen würdigen Ausklang werden am heutigen Montag die Altenkunstadter Musiker selbst sorgen. Am Nachmittag spielen „Manni und seine Rebellen“ fränkische Kirchweihmusik zu Kaffee und Kuchen. dr