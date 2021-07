Die Sommerferien sind Ausflugszeit. Die Tagesfahrt des Kreisjugendrings zur Naturbühne in Wunsiedel am Sonntag, 1. August, macht den Anfang.

Pinocchio und Felsenlabyrinth

Der Pinocchio wartet auf die Lichtenfelser Kinder . Wer die Abenteuer der kleinen Holzpuppe auf dem Weg zum kleinen Jungen miterleben möchte, sollte sich schnell anmelden. Nach der Vorstellung geht es in das Felsenlabyrinth.

Auf dem Planetenweg

Am 18. August wird es galaktisch. Auf den Spuren der Planeten werden die Teilnehmer den Aufbau unseres Sonnensystems bei einer Wanderung entlang des Planetenwegs erkunden. Beginn ist an der Sonne in Untersiemau und nach einer großen Pause in der Waldschänke des Banzer Klettergartens geht es bis zum Ende nach Unnersdorf zum Pluto .

Wo die Kelten unterwegs waren

Am 1. September wird auf den Pfaden von Kelten und früheren Räuberbanden durch die Ebnether Keller zum Pfersag-Wasserfall gewandert. Eine Woche später, am 8. September, dem letzten Mittwoch der Ferien, führt eine weitere Wanderung zu einem geheimnisvollen „Lost Place“ in der Nähe von Hochstadt. Auch hier bekommen die Teilnehmer am Ende eine kulinarische Stärkung.

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen können je nach Aktion alle Kinder und Jugendlichen aus dem Landkreis ab sechs Jahren (ab sieben Jahren bei Planetenwanderung und Ebnether Kellern). Anmelden kann man sich in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings. Dort kann man telefonisch den Flyer und das Anmeldeformular anfordern oder es einfach unter kjr-lichtenfels.de herunterladen und ausfüllen; Kontakt: service@kjr-lichtenfels.de oder 09571/940603.

In diesem Jahr wird das Zeltlager nicht in der üblichen Form stattfinden. Stattdessen bietet das Zeltlagerteam drei „Outdoor-Action-Tage“ an, bei denen die Kinder mit Geländespiel und Lagerfeuer ein bisschen Zeltlagerfeeling schnuppern können, ohne dort zu übernachten. Dies ist jeden Tag für eine neue Gruppe gedacht und richtet sich an Kinder von acht bis 14 Jahren.

Genaueres dazu sowie das Anmeldeformular sind ebenfalls auf der Homepage zu finden. red