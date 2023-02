Nach mehrjähriger Corona-Pause konnte der jährlich stattfindende Projekttag an der Herzog-Otto-Mittelschule (HOS) rund um Ausbildung und Beruf heuer endlich wieder durchgeführt werden. Die Schülerinnen und Schüler der siebten, achten, neunten und zehnten Jahrgangsstufen lernten nicht nur wichtige Firmen und Arbeitgeber der Region kennen, sondern erfuhren auch, was im Berufs- bzw. Ausbildungsalltag auf sie zukommen wird.

Im ersten Teil des Projekttages konnten die Ausbilder unterstützt durch ihre Auszubildenden in je zwei 45-minütigen Workshops Gruppen von Jugendlichen ihr Ausbildungs- beziehungsweise Berufsfachschulangebot vorstellen. In anschaulichen Workshops wurden Informationen rund um das Thema Ausbildung angeboten. So erfuhren die Schüler unter anderem, welche Ausbildungsberufe von jeder Firma angeboten und welche Anforderungen an sie gestellt werden, was in den einzelnen Ausbildungsabschnitten gelernt werden muss, wie es nach der Ausbildung weitergehen könnte, aber auch, wo zum Beispiel der Berufsschulunterricht stattfindet.

Außerdem kam zur Sprache, was bei Einstellungstests verlangt wird, und es gab wichtige Tipps für das Bewerbungsverfahren einschließlich des Vorstellungsgesprächs. Vor allem wurde klar herausgestellt, wie sich die möglichen zukünftigen Arbeitgeber ihre Azubis vorstellen. Dabei wurde immer wieder ein offenes, aufgeschlossenes und engagiertes Auftreten als wünschenswert betont.

Reger Austausch

Mit „Azubi-Power“ verlief der Workshop des Unternehmens „SMIA“. Hier standen nämlich gleich mehrere Auszubildende für die Beantwortung der Schülerfragen zur Verfügung, darunter auch ein Ex-Schüler der HOS. Auch die Stadt Lichtenfels als Arbeitgeber war vertreten und stellte den Schülern die zahlreichen Ausbildungsberufe mit den entsprechenden Zukunftsperspektiven vor. Im Workshop der Firma Rösler fanden die Schüler besonders spannend, dass es die Möglichkeit gibt, in diesem weltweit tätigen Unternehmen auch im Ausland zu arbeiten.

Auch die Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung sowie für Kinderpflege in Vierzehnheiligen waren mit praktischen Übungen wieder vertreten. Erstmalig stellte sich das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Lichtenfels , vor und begeisterte die Schüler mit ihrer „Wiederbelebungs-Puppe“. Über die Vielzahl der Handwerksberufe informierte die Handwerkskammer Bayreuth.

Im zweiten Teil der Veranstaltung nutzten die Firmen die Gelegenheit, sich mit einem Informationsstand allen Schülern der siebten bis zehnten Klassen zu präsentieren, so dass es zu regem Austausch und interessanten Gesprächen kam. red