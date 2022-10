Die Freibadsaison 2022 ist längst vorbei. Was die Arbeit und Ausbildung bei der DLRG Burgkunstadt betrifft, ging es vor kurzem aber schon wieder weiter. Das sei auch notwendig für die Zukunft, um weiterhin im Bereich Rettungsschwimmen gut ausgebildet zu sein, berichtet der technische Leiter der DLRG, Thomas Schneider .

Er freute sich daher, dass es jetzt fünf frisch gebackene Ausbildungsassistentinnen für diesen Bereich gibt.

Zusammenarbeit mit Steinwiesen

Für deren Ausbildung hatte sich eine Zusammenarbeit mit der DLRG in Steinwiesen ergeben, die ebenfalls neue Kräfte ausgebildet hat. So fand der Theorieunterricht im Schulungs- und Einsatzzentrum Am Anger in Burgkunstadt statt, die Praxis im Schwimmbad in Steinwiesen.

Wir sind im ständigen Austausch, was immer wieder sehr hilfreich sei, stellte Thomas Schneider zufrieden fest. Die fünf jungen Lehrgangsteilnehmerinnen lernten an drei Wochenenden die Grundlagen, um bei Schwimmkursen und bei der Rettungsschwimmausbildung mitwirken zu können.

Nicht nur Rettung stand auf dem Programm

Das dies gar nicht so einfach ist, wurde schnell klar. Die Praxisausbildung drehte sich vorwiegend um das Durchführen von Kinderschwimmkursen. Dabei ging es nicht nur um die Rettung aus dem Wasser.

Neben rechtlichen Grundlagen der Aufsichtspflicht und Versicherungsthemen standen vor allem Lehrmethodik, Gruppendynamik und soziale Kompetenzen auf dem Stundenplan.

Fachvorträge zur Trainingslehre und auch das sensible Thema „Gewalt gegen Kinder erkennen“ rundete die Ausbildung ab. Aber auch Themen der Rettungsschwimmausbildung wie etwa das Erklären von Kraulschwimmen und Tieftauchen mussten anhand von Übungsbeispielen erlernt werden.

Nach bestandener Abschlussprüfung werden die fünf jungen Frauen künftig die Schwimmkurse und Rettungsschwimmausbildung im Raum Burgkunstadt , Altenkunstadt und Weismain unterstützen. Los geht es dabei im Regelfall mit der Abnahme des „Seepferdchens“.

Wichtiger Baustein für neue Saison

Die Ausbildung der fünf Lehrgangsteilnehmerinnen erweise sich erneut als ein wichtiger Baustein, um für die nächste Schwimmsaison gut gerüstet zu sein, weiß Thomas Schneider , der natürlich stolz auf seinen Rettungsnachwuchs ist. rdi