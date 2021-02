Zur öffentlichen Sitzung des Grundstücks-, Bau- und Umweltausschusses wird am Montag, 8. Februar, um 19 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses in Weismain eingeladen. Die Räte beraten unter anderem einen Antrag auf Nutzungsänderung eines ehemaligen Pfandlagers zu einer Apotheke; einen Anbau einer Lagerhalle an eine landwirtschaftlich genutzte Lager- und Gerätehalle sowie die Nutzungsänderung eines ehemaligen Schweinestalls zu einer Wohnung. red