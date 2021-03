Eine teure Tätowierung brachte einen 43-jährigen Lichtenfelser am Mittwoch vor Gericht. Teuer auch darum, weil sie ihm einen Strafbefehl zur Zahlung von 1200 Euro einbrachte. Immerhin hatte sich der Mann nicht irgendwas tätowieren lassen, sondern eine "Swastika" - ein Hakenkreuz also. Die von Staatsanwältin Dominique Amend vorgetragene Anklage lautete auf Tragen eines Kennzeichens einer verfassungsfeindlichen Organisation.

"Ich habe darüber nachgedacht", erklärte der 43-Jährige vor Richter Matthias Huber zu dem Vorfall vom 30. Mai 2020 und erinnerte sich an das Geschehen: Er lief damals der Polizei in der Kronacher Straße in die Arme. Dass diese vor Ort war, hatte seinen Grund, denn die AfD hatte auf dem Marktplatz zu einer Demonstration aufgerufen. Diese besuchte auch der Angeschuldigte und geriet in eine Personenkontrolle.

Eine Tätowierung erschien einem Beamten fragwürdig. "Jetzt haben wir ein Problem", sagte dieser nach Aussage des Angeklagten . Der Beamte besah sich den 43-Jährigen noch genauer, und sein Blick fiel durch das verrutschte Hemd hindurch auf das Brustbein des derzeit arbeitslosen Demo-Besuchers. Jetzt hatte dieser ein noch größeres Problem, denn hinter einer Kette kam ein auffälliges Hakenkreuz zum Vorschein. Dass es sich dabei um das Kennzeichen der NSDAP handelt, bestritt der Mann gegenüber Richter Huber. "Es ist eine Swastika (...) und ich bin praktizierender Buddhist ."

Tatsächlich spielt eine Swastika im Buddhismus eine Rolle, aber der Tatvorwurf blieb dadurch bestehen, denn auf der Demo war dieses in Deutschland verbotene Kennzeichen doch einzusehen. Eben darum kam es zu dem Strafbefehl, gegen den der Mann Einspruch einlegte. Kurios dabei: Er gab an, zu früherer Zeit selbst Polizist gewesen zu sein, und insofern müsste ihm die zu einem Hakenkreuz bestehende Gesetzeslage bekannt gewesen sein. Abermals versicherte er, friedlich und buddhistisch zu sein: "Ich bin der hilfreichste Mensch, den ich kenne."

Das Argument mit dem Buddhismus verfing bei Richter Huber nur schwerlich. "Wenn Sie so ein Zeichen tätowiert haben, müssen Sie Sorge dafür tragen, dass das Zeichen nicht zu sehen ist", erklärte er die Gesetzeslage. "Aus meiner Sicht kommen wir an einer strafbaren Handlung nicht vorbei."

Allerdings zeigte Huber Verständnis für die Bitte, die Höhe des Strafbefehls abzumildern. Ein Verständnis, das auch Staatsanwältin Amend aufbringen sollte, wenngleich ihr Verständnis den Angeschuldigten 150 Euro mehr gekostet hätte. Gegen eine Herabsenkung des Strafbefehls auf letztlich 450 Euro hatte sie aber keinen Einwand. Der 43-Jährige bedankte sich und versicherte, das Hakenkreuz nicht mehr auf dem Brustbein zu tragen. Er habe es übertätowieren lassen und es sei jetzt ein Kleeblatt.