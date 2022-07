Es ist ein ganz besonderer Termin im rotarischen Jahr, wenn sich das Rad jeweils Ende Juni weiterdreht: Beim Rotary Club Obermain fand die alljährliche Präsidentschaftsübergabe traditionell im festlichen Ambiente des Kaisersaals auf Kloster Banz statt.

Dass fünf herausragende ukrainische Musiker die Feier umrahmten, war kein Zufall und unterstrich das große Engagement des Clubs für ein Hilfsprojekt für die Menschen in Lwiw in der Ukraine, das gerade auf den Weg gebracht worden war.

Der scheidende Präsident Stefan Seiler umriss sein Verständnis vom Amt eines Präsidenten vor allem darin den „Zusammenhalt zu stärken“, „gute Projekte zu realisieren und das Jahr interessant zu gestalten“. Sein Fazit im Rückblick: „Es ist eine wunderbare Herausforderung, gute Dinge auf den Weg bringen zu können, und das im Kreise guter Freunde.“

Für Gänsehautmomente sorgte anschließend die Jazz-Version von „Imagine“, jenem John-Lennon-Klassiker mit seinem Traum von einem Leben ohne Gewalt und Krieg.

Dass dieses Lied nicht zufällig gewählt war, machte der neue Präsident Hans Werner Pfitzer in seiner Antrittsrede deutlich, die er mit einer Gedenkminute für die Menschen in der Ukraine begann. Zugleich stellte er den Bezug zum Jahresmotto „Imagine Rotary“, der Weltpräsidentin von Rotary International 2022/23 her. „Imagine Rotary“ - Ideen zu entwickeln, um Gutes zu tun, das sei auch sein Anliegen, aber dazu brauche es die Mithilfe aller. red