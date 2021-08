Der letzte Schultag war sozusagen auch der letzte Einsatztag: drei Jahre lang standen die Schülerlotsen Mia Rohloff aus Bad Staffelstein , Selina Hartan aus Unterzettlitz und Elias Amon aus Oberbrunn am Zebrastreifen. Früh um 7.25 Uhr fing der Dienst an, um 7.45 Uhr war er zu Ende. Was sich nach „kurzer Arbeitszeit“ anhört, war in Wirklichkeit große Verantwortung: jeden Tag, bei gutem und nicht so gutem Wetter, manchmal auch in Diskussion mit nicht einsichtigen Verkehrsteilnehmern. Walter Mackert und Ottmar Kerner von der Gebietsverkehrswacht Bad Staffelstein bedankten sich bei den drei Neuntklässern. Auch Schulrektorin Astrid Balzar und die Verantwortliche für die Schülerlotsen, Katja Gagel, lobten das ehrenamtliche Engagement der drei für ihre Mitschüler . Ausgestattet mit Warnweste und Kelle stand das Trio im Wechsel am Zebrastreifen in der Goethestraße, einer kurvigen Straßenführung.

Als Dank gab es Gutscheine für freien Eintritt in den Waldklettergarten. „Auf die drei war absoluter Verlass!“, lobte Katja Gagel. Sie trugen ihren Teil dazu bei, dass der Schulweg für die Grund- und Mittelschüler sicherer geworden ist. „In den letzten 30 Jahren gab es keinen Schulwegunfall aufgrund einer Verkehrssituation“, hielt Walter Mackert fest. ms