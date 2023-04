„Ungebrochen solidarisch “ lautet das Motto der diesjährigen Maikundgebung auf dem Lichtenfelser Marktplatz . Der DGB-Kreisverband Lichtenfels lädt am Montagvormittag, 1. Mai , ab 10 Uhr mit einem bunten Programm zum traditionellen Kampf- und Feiertag der Arbeitnehmer ein.

Hauptredner ist der Theologe Manfred Böhm, Leiter der Arbeitnehmerpastoral Bamberg. Seit langem, so DGB-Kreisvorsitzender Heinz Gärtner bei der letzten Sitzung des DGB-Kreisvorstandes, arbeiten die Gewerkschaften vor Ort eng mit der Betriebsseelsorge zusammen. Deshalb sei man froh, mit Manfred Böhm einen Referenten gewonnen zu haben, der tiefe Einblicke in die Arbeitswelt habe und die Sorgen und Probleme der Beschäftigten kenne.

Heinz Gärtner erinnerte daran, dass der 1. Mai 1890 zum ersten Mal von den Arbeitnehmern in Europa und den USA gleichzeitig als Aktionstag begangen wurde. Das Motto „Ungebrochen solidarisch “ unterstreiche, dass die Arbeitnehmerbewegungen auch in Krisenzeiten zusammenstehen und sich nicht spalten lassen.

Feiertag der Arbeiter

Der unselige, verbrecherische Krieg, unter dem die Menschen in der Ukraine tagtäglich leiden, die daraus resultierende Energiekrise und die hohe Inflationswelle, der Klimawandel und die immer noch spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Unsicherheit verstärkt und bringen viele Menschen weltweit in existenzielle Nöte. Die unabhängigen Gewerkschaften stehen an ihrer Seite. Der 1. Mai ist ein Feiertag der Arbeiter, der in der Geschichte große Opfer, Aussperrungen und Blutvergießen forderte. Der Internationale Arbeiterkongress in Paris habe 1889 den „Weltfeiertag der Arbeit“ beschlossen.

Eine Forderung damals war, so Heinz Gärtner, den Arbeitstag auf acht Stunden festzulegen. Was heute selbstverständlich ist, wurde über viele Jahre hart erkämpft und ist vielerorts keineswegs die Regel. red