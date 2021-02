Wegen dringender Arbeiten am Pumpwerk der Wasserversorgung wird am Dienstag, 9. Februar, von 11 bis etwa 15 Uhr in ganz Loffeld das Wasser abgesperrt. Die Bevölkerung wird gebeten, sich entsprechende Vorräte anzulegen und wasserführende Geräte ( Waschmaschine , Geschirrspülmaschine etc.) nicht zu betreiben. red