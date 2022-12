Wie alle Jahre zeigte sich die Rodach Apotheke in der Adventszeit spendenfreudig . 1000 Euro übergab Inhaber Uwe Stegner mit einem symbolischen Scheck für die Bürgerstiftung „Unser Redwitz “ an Melanie Will von der Gemeindeverwaltung.

„Statt Weihnachtsgeschenke für die Kunden spenden wir alle Jahre Geld an Organisationen und Einrichtungen“, lässt Apotheker Stegner wissen. Ihm ist es wichtig, dass die Spende in der Gemeinde bleibt. Die Bürgerstiftung „Unser Redwitz “ unterstützt Projekte in Redwitz , die den Bürgerinnen und Bürgern der Großgemeinde zugutekommen und das Gemeinwohl fördern. red