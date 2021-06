Die Stadt Lichtenfels zählte am 1. Juni 20 255 Einwohner. Davon haben 1900 eine ausländische Staatsangehörigkeit. Im Vormonat waren 20 255 Einwohner in Lichtenfels gemeldet. 10 024 Einwohner der Stadt Lichtenfels sind männlichen Geschlechts und 10 202 sind weiblichen Geschlechts. 5403 Einwohner gehören der evangelischen Konfession und 9773 Einwohner der katholischen Konfession an. 5050 Personen sind Mitglieder einer anderen oder keiner Religion. 57 Personen sind im Mai zugezogen – verzogen sind 79, und 34 Personen sind im Stadtgebiet umgezogen. Zwölf Kinder wurden geboren (sechs Buben und sechs Mädchen ). 19 Personen sind verstorben (neun männlichen und zehn weiblichen Geschlechts). Die Bewohner teilen sich wie folgt auf: Buch a. Forst 531; Degendorf 24; Eichig 80; Isling 398; Klosterlangheim 383; Kösten 555; Köttel 80; Krappenroth 52; Lahm 108; Lichtenfels 11 091; Mistelfeld 870; Mönchkröttendorf 126; Oberlangheim 246; Reundorf 645; Roth 462; Rothmannsthal 140; Schney 2259; Schönsreuth 162; Seubelsdorf 1092; Stetten 177; Tiefenroth 86; Trieb 569; Weingarten 90. ft