Verarbeiter, Händler und Erzeuger von Bio-Produkten in der Öko-Modellregion Obermain-Jura können jetzt für das Jahr 2023 wieder Anträge für Kleinprojekte bis 20. 000 Euro Gesamtausgaben stellen.

Gefördert werden Projekte zur Stärkung der regionalen Bio-Land- und Ernährungswirtschaft in regionalen Bio-Wertschöpfungsketten, zur Verbesserung des Absatzes von regionalen Bio-Produkten sowie zur Bewusstseinsbildung in diesen Bereichen. Anträge für das Programm „Verfügungsrahmen Ökoprojekte“ sind zu richten an die Öko-Modellregion Obermain-Jura mit Sitz am Landratsamt Lichtenfels .

Bewerbungschluss im Februar

Die ausführlichen Kriterien, nach denen Projektmittel vergeben werden, sind auf der Homepage der Öko-Modellregion Obermain-Jura zu finden.

Bewerbungsschluss ist der 1. Februar 2023. Die Kleinprojekte müssen rechtzeitig bis spätestens 20. September 2023 umgesetzt werden können und dürfen vor Bewilligung nicht begonnen werden.

Informationen sind zu finden auf der Homepage der Öko-Modellregion Obermain-Jura unter oekomodellregionen.bayern/obermain-jura.

Für Rückfragen steht der Projektmanager der Öko-Modellregion Obermain-Jura Stefan Janssen unter Stefan.Janssen@Landkreis-Lichtenfels.de oder Tel. 09571/183470 zur Verfügung. red