Zu einer fröhlichen Mitgliederversammlung, wie es sich für eine Theatergruppe gehört, trafen sich kürzlich die Mitglieder des Theatervereins Schwürbitz . Die erste Vorsitzende Ulla Engelmann berichtete, dass es zahlreiche Jubilare zu ehren gab. Sie freute sich auch, dass im Berichtszeitraum 16 Personen neu zur Theatergruppe gestoßen sind. Anschließend wurden acht Personen für 25 Jahre und drei Personen für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Jugendleiterin Lisa Motschenbacher berichtete in ihrem Jahresbericht, wie schwierig es in den letzten beiden Jahren gewesen sei, die Jugendlichen zusammenzuhalten. Aufgrund beruflicher und privater Veränderungen möchte die Jugendleiterin die Theatergruppe konzeptionell und kreativ unterstützen, aber die Jugendleitung abgeben. Kassiererin Heike Fischer legte einen detaillierten Kassenbericht vor. In diesem Zusammenhang zeigte Manfred König auf, dass man durch Mieten, eigene Vereinszeitung, Spesen, Papier- und Portokosten und nicht zuletzt Aufführungsrechte hohe Fixkosten habe.

Dies führe auch dazu, dass der Vorstand eine Beitragserhöhung beantrage. Der Vorstand schlug vor, nach nunmehr 14 Jahren ohne Erhöhung den Einzelbeitrag auf 18 Euro anzuheben. Der Familienbeitrag solle, möglichst wieder für 14 Jahre, 42 Euro betragen. Die Beitragsanpassung wurde einstimmig angenommen.

Bei den anschließenden Wahlen blieb Ulla Engelmann erste Vorsitzende. Zweiter Vorsitzender wurde Rüdiger Pohl, Schatzmeisterin Heike Fischer , Schriftführerin und Regisseurin Sabine Wich. Der Planungsbeirat besteht aus Manfred König, Louis König, Stefan Fleischmann und Karin Kreusel. Technische Leitung/Bauteam: Markus Dumproff, Tim Fischer und Jonas Heid. Die Jugendleitung wird zukünftig von Lara-Sophie Wich übernommen. sam