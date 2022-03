Die nächste Sitzung des Hochstadter Gemeinderates findet am Montag, 8. März, um 19 Uhr im Mehrzweckraum der Katzogelhalle statt. Tagesordnungspunkte sind dabei „Gefährliche Straßenverkehrssituationen“ sowie eine digitale Lösung für die Anmeldung von Nutzfeuern im Freien. Ein weiterer Punkt ist die Müll-Sammel-Aktion am Samstag, 26. März, am Main. red