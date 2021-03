Schüler , die im kommenden Schuljahr die Einführungsklasse am Kaspar-Zeuß-Gymnasium besuchen möchten, können sich noch bis Freitag, 12. März, mit einer Kopie des Zwischenzeugnisses anmelden. Allen, die in diesem Sommer ihren Abschluss an einer Wirtschafts-, Mittel-, Realschule machen, bietet die Einführungsklasse die Möglichkeit, sich auf die Qualifikationsphase des Gymnasiums vorzubereiten und nach drei Schuljahren die Allgemeine Hochschulreife zu erwerben. In der Einführungsklasse sind vor allem die Kernfächer Deutsch , Mathe und Englisch mit einer hohen Stundenzahl ausgestattet, so dass eine optimale Vorbereitung auf die Oberstufe gewährleistet wird. Außerdem kann Französisch auch als neue oder bestehende Fremdsprache gewählt werden. Nach der Generalsanierung bietet das KZG mit seiner sehr guten Ausstattung nach eigener Aussage die perfekte Lernumgebung. Wer sich vom Schulhaus und dem Angebot der Einführungsklasse überzeugen möchte, kann sich auf der Internetseite der Schule unter www.kzg.de informieren oder einen Termin für eine Hausführung unter 09261/504560 vereinbaren. red