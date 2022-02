Erneut gibt es in der Handball-Bezirksoberliga der Frauen am Wochenende nur einen ausgedünnten Spielplan. Die Heimpartie der SG Kunstadt/Weidhausen gegen den TV Marktleugast von Seiten der Gäste abgesagt. Stattfinden soll dagegen die Partie des TV Oberwallenstadt gegen das Spitzenteam TV Hallstadt am Samstag (14.30 Uhr, Sportzentrum Lichtenfels ).

Bezirksoberliga, Frauen

TV Oberwallenstadt –

TV Hallstadt

Noch unsicher ist, ob beim TV Oberwallenstadt die Torfrauen Müller und Fleischer einsatzbereit sind, ansonsten kann Trainer Bernert auf den vollen Kader setzten und fordert von seinem Team vor allem im Angriff eine konzentriertere Leistung als im vergangenen Spiel. Da verlor man mit 21:25 gegen HaSpo Bayreuth II. Eine Niederlage, die erste in dieser Saison, setzte es am vergangenen Wochenende auch für die Gäste aus Hallstadt. Sie unterlagen beim HSV Hochfranken mit 15:22. Die TVO-Frauen erhoffen sich die für das Match nötige Unterstützung der Fans. Im Sportzentrum an der Friedenslinde gilt die 2G-Plus-Regelung.

SG Kunstadt/Weidhausen –

TV Marktleugast abges.

Aufgrund von mehreren Corona-Fällen bei den Marktleugasterinnen fällt auch das zweite Spiel nach dem Saison-Neustart für die Mannschaft um SG-Trainer Niklas Knauer aus. „Marktleugast bekommt keine Mannschaft zusammen“, bedauerte Knauer, dessen Mannschaft noch 14 Spiele auszutragen hat. afi/us