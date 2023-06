Die Jubelkonfirmation wurde in einem festlichen Gottesdienst in der evangelisch-lutherischen Pfarrkirche St. Katharina gefeiert.

Alle Jubilarinnen und Jubilare erinnerten sich gerne an ihren Konfirmationstag, den sie vor 25, 50, 60, 65, 70 und sogar schon vor 75 Jahren in der Pfarrkirche in Strössendorf und in der Kreuzbergkirche in Altenkunstadt feiern durften.

Der Weg des Lebens

Pfarrerin Bettina Beck ging in ihrer Predigt auf den Begriff „Aufbruchstimmung“ ein und versinnbildlichte dies mit einem Bild von Friedensreich Hundertwasser , das den Titel „Der große Weg“ trägt. Jene habe es sicherlich auch bei den Jugendlichen gegeben, die zwischen 1948 und 1998 in ihr eigenes Leben „aufgebrochen“ seien.

Es ist immer gut im Leben, einmal innezuhalten, zurückzuschauen, sich neu auszurichten und vielleicht auch noch ein wenig zu träumen. Denn der Weg ist noch nicht zu Ende, so Pfarrerin Bettina Beck. dr