Sieben Kinder aus Marktgraitz feierten kürzlich in der Pfarrkirche „Zur heiligsten Dreifaltigkeit “ ihre Erstkommunion . Gemeinsam mit ihren Eltern, Paten, Pastoralreferentin Birgit Janson und Dekan und Pfarrer Lars Rebhan zogen sie unter den Klängen der Marktgraitzer Blaskapelle vom Pfarrzentrum in das festlich geschmückte Gotteshaus ein und erneuerten zunächst ihr Taufversprechen.

„Alle aßen und wurden satt“ lautete das Motto der kirchlichen Feier nach dem Evangelium von der wunderbaren Brotvermehrung. Ebenso die Lesung aus dem Buch der Könige aus dem Alten Testament. „Das Mehl im Topf und das Öl im Krug werden nie ausgehen“, hieß es dort.

Leben in Fülle

Das zeige, dass Jesus Leben in Fülle schenke, sagte Pfarrer Lars Rebhan. Die 5000 Menschen, die von fünf Broten und zwei Fischen satt wurden, symbolisierten die Gemeinschaft, in der Christen durchs Leben getragen werden. Wer zu Gott gehe, trage seine Botschaft in sich, die nie verstumme. Er will mit den Menschen Mahl halten.

Kyrierufe, Lesung und Fürbitten wurden von den Kommunionkindern und ihren Eltern selbst übernommen. Matthias Reuß an der Orgel und die Sängerin Steffi Hergesell gestalteten den Gottesdienst eindrucksvoll mit moderner Kirchenmusik. Am Ende der Feier stand der Dank an alle, die die Kinder auf ihrem Weg zur Ersten heiligen Kommunion begleitet haben. rdi