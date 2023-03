Ein Tor in letzter Sekunde entschied das 40. Kreisfinale für die Mittelschulklassen sieben bis neun . Das Turnier fand in der Mainfeldhalle in Michelau statt. Durch den Staffelsteiner Ausgleichstreffer in letzter Spielsekunde gegen die Herzöge aus Lichtenfels war die Mittelschule Altenkunstadt der lachende Dritte und wurde neuer Kreissieger. Das geht aus einer Pressemitteilung des des Kreisschulobmanns hervor.

Schiedsrichter Roland Löffler war bei dem in Vor- und Rückrunde ausgetragenen Turnier immer Herr der Lage. Nach zwölf Spielen ergab sich folgender Endstand: erster Platz: Mittelschule Altenkunstadt (15 Punkte); zweiter Platz: Herzog-Otto-Mittelschule Lichtenfels (13),; dritter Platz: Adam-Riese Mittelschule Bad Staffelstein (7); vierter Platz: Albert-Blankertz-Mittelschule Redwitz. Diana Neckermann, Geschäftsführerin des Arbeitskreises „Sport in Schule und Verein“ bedankte sich bei Kreisschulobmann Hans Tremel für die Vorbereitung und Durchführung der Schulturniere im Landkreis.

Urkunden und Bälle

Sie überreichte den Altenkunstadtern den Wanderpokal des Staatlichen Schulamtes Lichtenfels und einen Satz T-Shirts. Bürgermeister Jochen Weber ( Michelau ) wies auf die Bedeutung des Sports für junge Menschen hin. Er übergab zusammen mit Thomas Weiser von der Sparkasse Urkunden und Bälle an die Spielführer. red