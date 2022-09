Einer der Menschen, die in ihrem Umfeld Besonderes leisten, ist sicherlich Georg Schardt aus Burgkunstadt . Viele kennen ihn noch von seiner beruflichen Tätigkeit bei der Firma Baur oder als Jagdvorsteher in Burgkunstadt . Wenige wissen, dass er schon 53 Jahre Mitglied bei der RV Concordia Burgkunstadt ist und sich dort durch sein Mitwirken über die vielen Jahre große Achtung erworben hat. So wurde er beim letzten Treffen der Burgkunstadter Radfahrer zum Ehrenmitglied ernannt.

Eigentlich sei er schon länger dabei, erklärte der „Schadt´n Schoschi“ wie er liebevoll genannt wird, im Gespräch. Denn mit dem Radballspielen habe er schon lange vor seinem 16. Lebensjahr begonnen. Zehn Jahre lang hat er in der Radball-Landesliga gespielt und sieben Jahre in der Bezirksliga. Die Partner dabei waren Dietmar Hösch und Hans-Walter Kraus. Er erinnert sich so gerne an ein Spiel in Versbach, wo er böse gefoult worden war und von „Stucki Hans-Walter Kraus“ regelrecht gerächt wurde. Viele Landesligapokale konnten für Burgkunstadt gewonnen werden. Doch nach den Spielen war alles wieder vorbei und die Kameradschaft unter den Mannschaften wurde immer sehr hochgehalten.

Nach seiner sportlichen Laufbahn war er als Schiedsrichter in der Bayernliga lange Jahre tätig. Im Verein war er über zehn Jahre lang Schriftführer und stand auch sonst immer mit Rat und Tat zur Seite. Johannisfeuer auf der Groh-Ranch mit über 1000 Besuchern, Fackelzüge, verschiedenste Meisterschaften in Burgkunstadts Sporthallen – es hat ihm alles Spaß gemacht. Vorsitzender Thomas Reinhardt lobte Georg Schardt für seine Hingabe zum Verein in der langjährigen Mitgliedschaft. „Er war da, wenn wir ihn brauchten“, meinte er bei der Übergabe der Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft. rodi