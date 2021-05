Das Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt am heutigen Samstag um 19.30 Uhr zu einem Online-Vortrag ein. Unter dem Titel „Alles Bauhaus, oder was?“ referiert der Kunsthistoriker Robert Schäfer (Hirschaid) über Architektur in Coburg zwischen Erstem Weltkrieg und 1973. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Architekt Otto Behrens, Leiter des Stadtbauamtes in den 1950er und 1960er Jahren. Der Vortrag ist kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich (Zugangsdaten unter www.chw-franken.de). red