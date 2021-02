Aufgrund der Corona-Pandemie feierte der weithin bekannte Seubelsdorfer Al­fred Brandmeier seinen 90. Geburtstag im engsten Familienkreis. Der gebürtige Lichtenfelser hat sich auf politischer, gesellschaftlicher und beruflicher Ebene über Jahrzehnte stark engagiert und sich bleibende Verdienste erworben.

30 Jahre lang war er mit viel Elan kommunalpolitisch tätig. Von 1966 bis 1978 setzte er sich im Seubelsdorfer Gemeinderat für die Belange seiner Mitbürger ein. Nach der Eingemeindung in die Stadt Lichtenfels bestimmte er über drei Perioden bis 1996 als Stadtrat die Geschicke der Kreisstadt mit. Ohne Zweifel ist aber die Königlich-Privilegierte Scharfschützengesellschaft der Verein, dem er sich am meisten verbunden fühlt. Seit Jahrzehnten engagiert er sich mit viel Herzblut für die traditionsreiche Gesellschaft. 2007 würdigte der Schützengau Oberfranken Nord seine Verdienste für das Schützenwesen mit der Ernennung zum Gauehrenschützen. Die Begeisterung des Jubilars für den Schießsport übertrug sich auf seine Familienangehörigen , die fast alle aktive Schützen sind. Zudem engagieren sich sein Sohn Dieter als Platzmeister und dessen Frau Michaela als Damenleiterin.

Auch beruflicher Erfolg war Alfred Brandmeier beschieden. Als geschäftsführender Gesellschafter hatte er einen maßgeblichen Anteil am geschäftlichen Erfolg der Firma Georg Fritzmann & Söhne Jagdzubehör und Outdoor-Bedarf. So war er die treibende Kraft bei der Umstrukturierung der Firma von einer Einzelhandelsfirma zu einem Großhandelsunternehmen, verbunden mit der Erweiterung der Kollektion von einer reinen Geweihverarbeitung zu einem vielfältigen Jagdzubehörsortiment. Wichtig war ihm die Kundenpflege, so dass er regelmäßig viele Geschäftsreisen in das europäische Ausland, darunter in die Schweiz, nach Österreich, Ungarn, Belgien und in die Niederlande unternahm. Auch wenn das Geschäft längst sein Sohn Dieter führt, so ist Al­fred Brandmeier fast täglich noch im Geschäft zu finden. Er war auch einer der Gründerväter der bekannten IWA Outdoor Classics, der Internationalen Messe für Jagd- und Sportwaffen und Outdoor-Artikel in Nürnberg, wobei er über 40 Jahre dem Fachbeirat der Messe angehörte. Mit Markus Brandmeier, dem Enkel des Jubilars, ist mittlerweile bereits die fünfte Generation in der Firma tätig.

Ehrensache war für Alfred Brandmeier auch die jährliche Wallfahrt nach Gößweinstein, bei der er über 30 Mal dabei war. Lange Zeit gehörte er dem Gesangverein Seubelsdorf als aktives Mitglied an, dessen Ehrenmitglied er ist.