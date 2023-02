„Es heißt, Lichtenfels sei der schönste Standort von GE Additive“, so Alexander Schmitz am Donnerstag im Landratsamt Lichtenfels .

Seit 16. Januar ist er CEO der 3D-Druck-Sparte von General Electric , GE Additive, und somit auch für den GE-Standort Lichtenfels verantwortlich.

Mit Landrat Christian Meißner und dem Bürgermeister der Stadt Lichtenfels , Andreas Hügerich , sprach er über aktuelle Entwicklungen.

Dabei ließ Alexander Schmitz durchblicken, dass der Standort Lichtenfels für das Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt. „Das hören wir natürlich sehr gerne“, unterstrich Landrat Christian Meißner .

Gemeinsam mit Bürgermeister Hügerich zeichnete der Landrat die Entstehungsgeschichte von GE in Lichtenfels nach und stellte heraus, welch große Bedeutung die Ansiedlung für die gesamte Region habe. Mit der Etablierung des neuen Masterstudiengangs „Additive Manufacturing and Lightweight Design“ der Hochschule Coburg in Lichtenfels – aktuell im „Machbar“ in der Laurenzistraße angesiedelt – sei im vergangenen Herbst ein neues Kapitel der regionalen Wirtschaftsgeschichte aufgeschlagen worden.

Großartige Perspektiven

Dadurch und durch das neue Forschungs- und Anwendungszentrum für digitale Zukunftstechnologien ergäben sich großartige Perspektiven und – so der Landrat – auch viele Synergien für die Unternehmen.

Landrat und Bürgermeister wünschten dem neuen CEO weiterhin einen guten Start und eine glückliche Hand sowie der Region, dass GE den Standort Lichtenfels weiter stärkt. red