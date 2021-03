Nach dem Gottesdienst in der St.-Michael-Kirche wurde die Ausstellung "Kreuzwegbilder" eröffnet. Sie soll in der Passions- und Fastenzeit an das Wirken von Alexander Kreutner, einen gläubigen Redwitzer Bürger, erinnern und seinen Einsatz um die "Uttobrunner Staffel" mit dem Kreuzweg in Metten (Niederbayern) dokumentieren. Die Ausstellung bleibt bis zum Karfreitag geöffnet.

Kreutner wurde am 11. Februar 1939 in München geboren. 1943 wurde er mit seiner Familie dort ausgebombt. Es erfolgte der Umzug nach Metten in Niederbayern nahe Deggendorf ins Benediktiner-Kloster, wo sein Onkel Abt gewesen war. Es folgten neun Jahre beengtestes Wohnen in zwei kleinen Zimmern mit Eltern und zwei Geschwistern. Ab 1945 besuchte er die Volksschule in Metten. Gern erinnerte sich Kreutner an seine schönste Kindheit mit den Dorfkindern an der "Uttobrunner Staffel" zurück, die zum beliebten Spielplatz geworden war.

Bis zum Abitur 1958 besuchte er das dortige Klosterinternat. Im Dezember 1979 wurde er nach der Hochzeit mit seiner Frau Sigrid (1966) und dem neugebauten Haus in Redwitz in Franken heimisch.

In all den Jahren ließ Kreutner nie den Kontakt zu seinem niederbayerischen Ort der Kindheit abbrechen. Als er vor fünf Jahren bei einem Besuch in Metten vor der Staffel stand, fand er diese total verfallen und teilweise zerstört vor. Da fiel der Entschluss, mit Freunden Spenden zu sammeln und die Kreuzweg-Treppe zu renovieren. Kreutner betätigte sich dabei als Spendensammler und regte viele fleißige Hände sowie Schmied, Maler und Steinmetz zur Mitarbeit an. Seine Ehefrau Sigrid unterstützte ihn bei vielen seiner ungezählten Fahrten nach Metten.

Im Frühjahr 2020 waren die Arbeiten abgeschlossen und die Segnung beziehungsweise Einweihung war für den 21. März 2020 vorgesehen. Doch aufgrund von Corona musste dieser Akt kurzfristig abgesagt werden. Dann kam der überraschende Tod von Alexander Kreutner am 17. April 2020. Dennoch soll die Staffel ihre Segnung erhalten. Als neuer Termin dafür ist in Metten der 21. März geplant.

Mettens "Heilige Stiege"

Die "Uttobrunner Staffel", auch Mettens "Heilige Stiege", ist in der Natur ein beeindruckendes Bauwerk mit 90 Granitstufen und 30 Metern Höhe in der Tradition einer "Scala sancta". Sie begleitet einen sogenannten kleinen Kreuzweg mit sechs Bildstöcken und einem Kruzifix aus Granit als Stationen.

Die Treppe mit ihren Stationen wird in der St.-Michael-Kirche in Redwitz auf Stellwänden mit eindrucksvollen Bildern dargestellt. Anhand derer kann man nachvollziehen, wie die alte Pilgerstaffel dank des unermüdlichen Einsatzes von heimatverbundenen Männern dem Waldschlaf entrissen und in der Verpflichtung gegenüber der Vor- und Nachwelt wiederhergerichtet wurde.

Pfarrer Lars Rebhan legte die Bedeutung von Kreuzwegen als Andachtsform dar. Der Geistliche freute sich über die Ausstellung, die das Erbe von Alexander Kreutner dokumentiert. Diese stellt eine besondere Verbindung der Christen zwischen Redwitz und Metten dar.

Cornelia Kreutner, Tochter von Alexander Kreutner und Mitglied des Pfarrgemeinderates, erläuterte das Zustandekommen der Ausstellung. Diese passe in die Passionszeit, die zugleich die Leiden Christi , die er für uns Menschen auf sich genommen habe, vor Augen führe. Nie habe ihr Vater die Verbindung zu dem niederbayerischen Ort abreißen lassen. Im Frühling 2020 sei die Renovierung abgeschlossen worden. Erwähnenswert sei, dass die Kirche in Metten ebenso dem Heiligen Michael geweiht ist wie die Kirche in Redwitz . Kreutners Dank galt Pfarrer Lars Rebhan sowie vom Pfarrgemeinderat Sandra Ultsch und Veronika Fath für die Unterstützung bei der Ausstellung.