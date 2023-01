Die Seniorengemeinschaft des Landkreises Lichtenfels hat kürzlich ihre ehrenamtlichen Aktivitäten wieder aufgenommen. Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass kein Winterdienst geleistet werden kann, da die meisten der benötigten Hilfeleistungen von Senioren für Senioren erfolgen.

Zusätzliche Helfer müssen aus Versicherungsgründen Vereinsmitglieder sein. Wer sich dafür interessiert, bitte Unterlagen unter sg-lif@gmx.de anfordern.

Büro wieder geöffnet

Die Vermittlung der Unterstützungshilfen für die Vereinsmitglieder erfolgt jeweils am Montag, Dienstag und Donnerstag im Zeitraum von 10 bis 16 Uhr unter Tel. 09571/8968400. Auch das Büro ist wieder für Publikumsverkehr geöffnet und zwar jeweils am Dienstagmorgen von 9 bis 11 Uhr oder nach Vereinbarung unter E-Mail an sg-lif@gmx.de oder Tel. 09571/8968401.

Die nächste Sitzung des SGL-Vorstandes ist am Dienstag, 7. Februar. Am Donnerstag, 9. Februar, startet dann unter dem nicht ganz ernst gemeinten Motto „Mit 66 Jahren fängt das Leben an“ die nächste Veranstaltung des Seniorenkinos.

Gezeigt wird der Spielfilm „Monsieur Claude“. Filmbeginn ist um 14.45 Uhr, Einlass in der Filmbühne in Lichtenfels bereits um 14 Uhr.

Im Eintrittspreis von sieben Euro ist auch ein Glas Sekt oder ein nichtalkoholisches Getränk enthalten.

Einladung ergeht an alle kinobegeisterten Seniorinnen und Senioren des Landkreises Lichtenfels . mfa