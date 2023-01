Die Seniorengemeinschaft des Landkreises Lichtenfels nimmt wieder ihre ehrenamtlichen Aktivitäten auf. So startet die Vermittlung der Unterstützungshilfen für Vereinsmitglieder, und zwar jeweils am Montag, Dienstag und Donnerstag, jeweils von 10 bis 16 Uhr unter Telefon 09571/8968400.

Treffen und Filmvorstellung

Auch das Büro ist wieder für Publikumsverkehr geöffnet, und zwar jeweils am Dienstag von 9 bis 11 Uhr oder nach Vereinbarung unter E-Mail sg-lif@gmx.de oder Telefon 09571/8968401. Der SGL-Vorstand trifft sich am heutigen Dienstag, 10. Januar, um 17 Uhr im Büro, um laufende Anforderungen zu koordinieren.

Am Donnerstag, 12. Januar, startet unter dem nicht ganz ernst gemeinten Motto: „Mit 66 Jahren fängt das Leben an“ die erste Veranstaltung des „Seniorenkinos“. Gezeigt wird der Film „West Side Story“. Einmal monatlich donnerstags werden ausgewählte besonders wertvolle Filme angeboten. Filmbeginn ist jeweils um 14.45 Uhr, Einlass in der Filmbühne in Lichtenfels bereits um 14 Uhr. Im Eintrittspreis ist ein Glas Sekt oder ein nicht alkoholisches Getränk enthalten. red