Freude und Lebensqualität verschenken und dabei ganz viel an Zuwendung zurück bekommen – freiwilliges Engagement bei den „Aktiven Bürgern “ ist unbezahlt, aber auch unbezahlbar.

300 Ehrenamtliche im Landkreis bringen auf diese Weise bereits einen Teil ihrer Freizeit für Mitmenschen ein. Sie leisten Gutes und Wertvolles in Seniorenheimen , Kindergärten, Schulen, Behinderteneinrichtungen, in der Betreuung von Flüchtlingen oder bei der Tafel.

Was man tun möchte, an welchem Ort und mit wie viel Zeitaufwand, kann man sich aussuchen - und seinen freiwilligen Einsatz auch ohne Probleme wieder beenden.

Aktuell werden Musiker für ein Seniorenheim in Lichtenfels gesucht, die gerne zusammen mit den Senioren singen und musizieren.

Aber auch Lesepaten für Grundschüler in Weismain, Vorleser für eine Zeitungsrunde in einem Seniorenheim in Lichtenfels oder Helfer für die Mittagsbetreuung eines Lichtenfelser Kindergartens werden noch gebraucht.

Zusätzliche Informationen und weitere Angebote finden sich unter aktive-buerger-lichtenfels.de. Interessenten können sich auch an das Aktive-Bürger-Büro in Lichtenfels , Judengasse 14 neben der ehemaligen Synagoge, (Mittwoch 10 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung) wenden, entweder persönlich oder unter Tel. 09571/1699 330 oder E-Mail an info@aktive-buerger-lichtenfels.de. red