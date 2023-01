Freude und Lebensqualität verschenken und dabei ganz viel an Zuwendung zurück bekommen: Freiwilliges Engagement bei den „Aktiven Bürgern“ ist unbezahlt, aber auch unbezahlbar. 300 Ehrenamtliche im Landkreis bringen auf diese Weise bereits einen Teil ihrer Freizeit für Mitmenschen ein. Sie leisten Gutes und Wertvolles in Seniorenheimen, Kindergärten, Schulen, Behinderteneinrichtungen, in der Betreuung von Flüchtlingen, bei der Tafel und vielen anderen Einrichtungen.

Was man tun möchte, an welchem Ort und mit wie viel Zeitaufwand, kann man sich aussuchen und seinen freiwilligen Einsatz auch ohne Probleme wieder beenden.

Wie wichtig soziale Kontakte sind und wie viel Lebensfreude durch deren Entzug verloren geht, haben alle in den letzten drei Jahren gespürt. Die „Aktiven Bürger“ freuen sich daher, dass es nun auch in einigen Institutionen wieder losgehen darf. Wer helfen und unterstützen möchte, ist herzlich willkommen.

Einkaufen oder Zeitung lesen?

Aktuell suchen die „Aktiven Bürger“ zum Beispiel Einkaufshelfer in Bad Staffelstein. Für einen älteren, alleinstehenden Herren wird jemand gebraucht, der einmal in der Woche Kleinigkeiten einkaufen kann. Der Mann lebt in der Wohngruppe „In der Heimat wohnen“ und schafft das Einkaufen leider nicht mehr.

Auch Alltagsunterstützung für Flüchtlinge ist wichtig. In Schönbrunn sind fünf junge Frauen mit ihren Kindern untergebracht. Sie kommen aus Somalia und benötigen Hilfe bei der Bewältigung des Alltages, beispielsweise beim Einkaufen, Arzt- beziehungsweise Amtsbesuchen. Außerdem wollen sie die Grundlagen der deutschen Sprache lernen.

Des Weiteren wird ein Vorleser für eine Zeitungsrunde gesucht. Für das Seniorenheim in Lichtenfels wird zu diesem Zweck eine weltoffene und erzählfreudige ehrenamtliche Person für die wöchentliche Zeitungsrunde benötigt.

Einfach informieren

Zusätzliche Informationen und weitere Angebote sind auch unter aktive-buerger-lichtenfels.de zu finden.

Bei Interesse können sich Interessierte an das Aktive-Bürger-Büro in Lichtenfels , Judengasse 14 (neben der ehemaligen Synagoge), wenden. Das Büro ist am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Kontakt unter Tel. 09571/ 1699330 oder via E-Mail an info@aktive-buerger-lichtenfels.de. red