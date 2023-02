Nach zwei Jahren Corona-Pause hat am Donnerstagabend der Weiberfasching im Döritzengrund im Sportheim des Schwabthaler Sportvereins ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Die Frauen waren (fast) ganz unter sich, denn Männer hatten nur Zutritt, wenn sie als Frauen verkleidet kamen. Erst nach Mitternacht durfte sich das männliche Geschlecht wieder unter die Besucher mischen.

„Layla“-Comeback kam gut an

Für gute Laune sorgten das Musikduo „Wir sind wir“, „Babet“ (Karola Fischer) und „Kuni“ (Christine Eck) sowie die Tanz- und Showeinlagen. In der ersten Showeinlage erzählten „Babet“ und „Kuni“ von ihren Urlaubserlebnissen in Bad Staffelstein. Der Partyschlager „Layla“ sorgte im vergangenen Jahr für viel Diskussion. Beim Beim dritten Weiberfasching präsentierten die beiden in „Ahoj-Brause“-Kostümen verkleideten Damen mit „Wir sind wunderschöne Weiber“ eine neue Version, die bei der Damenwelt im Döritzengrund sehr gut ankam.

Aber auch die Liedvortäge „Rock me“ und „ Mama guck, Mama guck, Mama guck guck guck Unner Güäger huckt scho wieder auf der Gluck Gluck, Gluck“, durften nicht fehlen.

Der absolute Höhepunkt des Abends war aus Sicht der Frauen der Tanzauftritt der „SSV Dancers“. Hierbei waren Sandra Gründel und Susanne Huber für die Choreografie als auch für die Musikauswahl verantwortlich. Jonas Dinkel, Simon Bornschlegel, Dominik Huber, Noah Senger, Sven Stöckert, Christian Landvogt, Leon Gierlich brachten bei ihrem ersten Auftritt das närrische Frauenvolk zum toben.

Als Special Guest kam Florian Huber als „Schneewittchen“ zum Einsatz. Unter großem Gejohle und Aufforderung der Damenwelt legten die Sportler des SSV ihre Oberteile ab. gkle