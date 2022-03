Für Betroffene mit Essstörungen und psychosomatischen Leiden bietet die Ärzteliste des Magazins „Stern“ Orientierung bei der Entscheidung für eine psychosomatische Fachklinik . Das Fachzentrum der Psychosomatik der Schön Klinik Bad Staffelstein unter Leitung von Chefärztin Dr. Elisabeth Rauh wurde gleich mit zwei der begehrten Auszeichnungen honoriert.

Soeben hat das Magazin das Sonderheft „Gute Ärzte für mich“ veröffentlicht. Im Auftrag des „Stern“ hat das unabhängige Munich Inquire Media (MINQ) für dieses Heft aus den mehr als 370 000 Ärztinnen und Ärzten in Deutschland Empfehlungen für insgesamt 3628 Spezialisten in 105 Fachbereichen aufgelistet. Für den Bereich der Psychosomatik wurde Dr. Elisabeth Rauh, Chefärztin der Psychosomatischen Klinik in der Schön Klinik Bad Staffelstein , mit ihrer Expertise bei der Behandlung von psychosomatischen Erkrankungen sowie Essstörungen ausgezeichnet.

Besondere Erwähnung fand das sogenannte Intervallkonzept im Bereich der Magersucht . Betroffene mit Magersucht können sich in mehreren therapierelevanten Intervallen im Abstand von mehreren Wochen in der Schön Klinik Bad Staffelstein behandeln lassen. Dies unterstützt eine langfristige Verhaltensänderung, und nicht nur eine kurzzeitige Gewichtserhöhung. „Deutschlandweit besteht eine hohe Nachfrage nach psychosomatischen Therapieplätzen, nicht erst seit Corona, aber die Pandemie und ihre Einschränkungen haben den Bedarf spürbar erhöht“, sagt Chefärztin Dr. Elisabeth Rauh.

„Insbesondere Essstörungen haben stark zugenommen, aber auch Angst- und Zwangsstörungen sowie Depressionen und Burnout. Wir begleiten in unserer Klinik mit verschiedenen Therapien, von der Achtsamkeits-, über die Körper- und Kunsttherapie bis hin zum Waldbaden unsere Patientinnen und Patienten bei der Wiederherstellung ihrer seelischen Gesundheit. Dass unsere Arbeit auch durch die Siegel anerkannt wird, freut mich sehr“, so Rauh weiter. red